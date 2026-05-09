Amici 25 chi vince? La rimonta del ballo | ecco il nome del favorito

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale di Amici di Maria De Filippi sta per andare in onda, con il talent show di Canale 5 ormai vicino alla conclusione. Tra i vari concorrenti, si parla di una possibile rimonta nel ballo, che potrebbe influenzare l’esito finale. I pronostici sono ancora aperti e l’attesa cresce tra il pubblico. La scelta del vincitore sarà annunciata nelle prossime settimane, quando si conoscerà il nome che riceverà la coppa.

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La finale di Amici di Maria De Filippi si avvicina, il talent show di Canale 5 è ormai agli sgoccioli e la curiosità su chi potrebbe vincere e alzare la coppa è molta. Stasera andrà in onda la semifinale di questa edizione e, stando alle anticipazioni, i tre ballerini Emiliano e Nicola (entrambi.🔗 Leggi su Today.it

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Amici 25 - Chi merita il serale per gli allievi

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