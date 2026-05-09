Amici 25 chi vince? La rimonta del ballo | ecco il nome del favorito

La finale di Amici di Maria De Filippi sta per andare in onda, con il talent show di Canale 5 ormai vicino alla conclusione. Tra i vari concorrenti, si parla di una possibile rimonta nel ballo, che potrebbe influenzare l’esito finale. I pronostici sono ancora aperti e l’attesa cresce tra il pubblico. La scelta del vincitore sarà annunciata nelle prossime settimane, quando si conoscerà il nome che riceverà la coppa.

La finale di Amici di Maria De Filippi si avvicina, il talent show di Canale 5 è ormai agli sgoccioli e la curiosità su chi potrebbe vincere e alzare la coppa è molta. Stasera andrà in onda la semifinale di questa edizione e, stando alle anticipazioni, i tre ballerini Emiliano e Nicola (entrambi.🔗 Leggi su Today.it

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Amici 25 - Chi merita il serale per gli allievi

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