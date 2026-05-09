Amici 25 anticipazioni 9 maggio | chi sono i finalisti e tre cantanti a rischio Tensione tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo

La semifinale del serale di “Amici” si è appena conclusa, con la registrazione avvenuta in vista della puntata di sabato 9 maggio su Canale 5. Durante l’evento, sono stati annunciati i finalisti, mentre tre cantanti si trovano in difficoltà e rischiano l’eliminazione. Tra gli aspetti che hanno attirato l’attenzione, ci sono stati anche momenti di tensione tra alcuni insegnanti, con discussioni che si sono svolte durante le prove.

Si è conclusa la registrazione della semifinale del serale di “Amici“, in onda sabato 9 maggio su Canale 5. L’ottava puntata del talent condotto da Maria De Filippi ha decretato i primi finalisti di questa venticinquesima edizione, tra sfide serrate, tensioni tra i professori e colpi di scena. Ospiti della serata Belén Rodríguez e Giulia. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 15 febbraio 2026: chi sono i primi allievi al Serale e com’è andata la classifica di canto e ballo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Amici anticipazioni: eliminazione in lacrime, Celentano distrutta in studio

Notizie correlate

“A volte l’importante è tacere!”: ad “Amici 25” Emanuel Lo bacchetta Alessandra Celentano. La maestra risponde piccata: “Ma assolutamente no, perché?”La quarta puntata di “Amici di Maria De Filippi”, in onda ieri sabato 11 aprile su Canale 5, si infiamma subito nella prima manche con un botta e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici 25, Anticipazioni Serale: gli ospiti e gli eliminati della Semifinale; Amici 25, anticipazioni semifinale sabato 9 maggio 2026: i sei in gara, ospiti Irama e Giordana Angi, Password con Belen Rodriguez e Giulia Michelini; Amici 25 Serale, anticipazioni: Belen contro Maria De Filippi e un allievo fa piangere tutti. Chi sono i 3 finalisti (e chi va casa).

Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell'ottava puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell'ottava puntata in onda su Canale 5 il 9 maggio. Concorrenti, allievi ... tpi.it

Amici 25 Serale: Belen contro De Filippi, tre finalisti e chi viene eliminatoStasera, sabato 9 maggio 2026, andrà in onda la Semifinale del serale di Amici 25, talent condotto di Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler. libero.it

Alessandra Celentano (@AlessandraCel) / Posts / X x.com