Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 9 maggio

Nell’ottava puntata del serale di Amici 2026, andata in onda sabato 9 maggio, sono stati eliminati alcuni concorrenti. Nicola, Emiliano e Alessio sono invece riusciti a superare questa fase e accedere alla finalissima. La puntata ha visto anche esibizioni e sfide tra i giovani talenti, con alcuni di loro che hanno lasciato il programma durante la serata. La trasmissione prosegue con i concorrenti rimasti in gara e nuovi appuntamenti in vista.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 9 maggio, nel corso dell’ottava puntata di Amici 2026, il serale? Nicola, Emiliano e Alessio hanno ottenuto il pass per la finalissima. I ballerini sono quindi entrati tutti in finale. I cantanti (Elena, Lorenzo, Angie), invece, sono tutti al ballottaggio. Ciascuno di loro canterà il proprio inedito. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it

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AMICI 2026 Prima Puntata Serale - Eliminati Opi , Michele ed Antonio

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