Amici 2026 il serale | eliminati chi è stato eliminato oggi 2 maggio

Il serale di Amici 2026 si è concluso con due eliminazioni avvenute durante la puntata di oggi, 2 maggio. I concorrenti che hanno lasciato la competizione sono stati comunicati al termine delle esibizioni, con i giudici che hanno deciso chi proseguirà e chi dovrà abbandonare il programma. La puntata ha visto anche le esibizioni di altri talenti, prima delle eliminazioni definitive.

. AMICI 2026 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 2 maggio, nel corso della settima puntata di Amici 2026, il serale? Al termine delle sfide di questa sera finiscono al ballottaggio Gard (Pettinelli-Lo), Lorenzo (Cuccarini-Peparini) e Riccardo (Zerbi-Celentano). Il verdetto direttamente nella casetta, al termine della registrazione, dove sono rientrati gli allievi. Allievi. Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2026? Si tratta di 17 allievi. Ecco tutti i concorrenti ammessi al serale: si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it

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Amici 25, Anticipazioni Sesta Puntata del Serale - Ecco Chi è Stato ELIMINATO - 25 APRILE

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