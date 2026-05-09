Amici 2026 | giuria inedita e ballottaggio per i cantanti nel serale

Per la prossima edizione di Amici, la giuria sarà composta da membri inediti rispetto alle stagioni precedenti, con una composizione diversa rispetto al passato. Durante il serale si svolgerà un ballottaggio che coinvolgerà gli inediti di alcuni concorrenti, tra cui Elena, Lorenzo e Angie. Non sono ancora stati svelati i dettagli sui nuovi giudici e su come il ballottaggio influirà sulle scelte finali dei cantanti.

? Punti chiave Chi sono i nuovi giudici che cambieranno gli equilibri del tavolo?. Come influirà il ballottaggio sugli inediti di Elena, Lorenzo e Angie?. Perché i ballerini hanno già la certezza del posto in finale?. Quali nuovi ruoli assumerà Alessandro Cattelan nel corpo giudicante?.? In Breve Irama e Giordana Angi si esibiranno durante la puntata di sabato 9 maggio.. Belen Rodriguez e Giulia Michelini saranno ospiti della serata su Canale 5.. Lorenzo riceverà premi economici specifici da Spotify ed Enel durante il ballottaggio.. I ballerini sono otto e hanno già ottenuto il pass per la finale.. Stasera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21:30, Canale 5 trasmette l’ottava puntata del serale di Amici 2026 con la conduzione di Maria De Filippi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Amici 25, Anticipazioni Ballottaggio Finale e Manche Serale 2 Maggio, Ecco Chi è Stato Eliminato

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