(Agenzia Vista) Roma, 9 maggio 2026 L'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Nella nuova puntata il dietro le quinte delle ultime settimane e mesi di Donald Trump con gli interventi fuori le righe degli ultime settimane e mesi. 'E' tutto nella tua testa' il motto di questa puntata dove non mancherà un nuovo iconico balletto con questa volta con testimonial d'eccezione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Alzate il volume del microfono' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev

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'Alzate il volume del microfono' su Camera con Vista su La7 di Alexander Jakhnagiev

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