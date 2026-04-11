' Scenario possibile' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. La guerra e la pace tra Iran e Usa, la missione di Meloni nei paesi arabi per l'approvvigionamento energetico e Giorgia Meloni alla prova delle Aule di Camera e Senato con l'informativa e le repliche delle opposizioni da Schlein a Conte a Bonelli, Richetti e altri. Non mancheranno gli iconici balli e le immagini inedite sempre con l'ormai famoso stile irriverente di Camera con Vista. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

'Scenario possibile' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.

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