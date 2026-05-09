Alvini vola in Serie A Caserta salva l’Empoli | destini opposti

Nella giornata di ieri, l’allenatore ha guidato la sua squadra alla promozione in Serie A, superando le aspettative e i budget di Monza e Palermo. Nel frattempo, un’improvvisa vittoria ha permesso a un altro tecnico di salvare la sua squadra dalla retrocessione, grazie a un risultato inaspettato che ha cambiato la classifica all’ultimo momento. Questi eventi hanno segnato una fine di stagione con esiti opposti per le due compagini.

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? Punti chiave Come ha fatto Alvini a superare i budget di Monza e Palermo?. Quale colpo di scena ha permesso a Caserta di salvare l'Empoli?. Perché il Sudtirol di Castori è scivolato improvvisamente nei playout?. Cosa deve fare Castori per evitare la retrocessione contro il Bari?.? In Breve Alvini supera Monza e Palermo dopo il 5-0 finale contro il Mantova. Caserta ottiene il pareggio 2-2 contro l'Empoli nel recupero a Monza. Sudtirol raccoglie solo 4 punti nelle ultime 10 giornate di campionato. Castori affronta i playout dopo il pareggio 1-1 con la Juve Stabia. Massimiliano Alvini festeggia la promozione del Frosinone in Serie A dopo il netto 5-0 inflitto al Mantova nell’ultima giornata di campionato, mentre i suoi ex colleghi affrontano destini opposti tra salvezze e playout.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alvini vola in Serie A, Caserta salva l’Empoli: destini opposti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Pronostico Leeds-Burnley: destini oppostiLeeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Castro e Bonazzoli: due destini opposti in una sfida pasquale decisivaLa domenica di Pasqua del 5 aprile 2026 si trasforma in un palcoscenico di contrasti per il calcio italiano, dove la sfida tra Cremonese e Bologna... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perugia, Max Alvini vola in A col Frosinone: ci sono anche due ex Ternana; Frosinone in A con un pari. Bari a un punto dai playout; Serie B, verdetti finali: il Frosinone vola in Serie A, dramma Pescara; I verdetti della B: Alvini vola in Serie A. Spezia, Reggiana e Pescara in C: tutte nel Girone del Grifo?. Il rilancio di Massimiliano Alvini: dalla crisi di Cosenza alla Serie A con il FrosinoneAnalisi del percorso di Massimiliano Alvini: il passaggio dalle difficoltà strutturali del Cosenza al successo nel modello Frosinone, culminato con la promozione in massima serie ... tifocosenza.it Alvini e il Frosinone in serie A: chi è l'ex tecnico part-time che vendeva suole di scarpeMassimiliano Alvini, 56 anni, da Fucecchio, 25 anni in panchina ma fino al 2013 solo part time: ha riportato il Frosinone in serie A grazie al gioco e si prepara alla sua seconda avventura nella massi ... corriere.it È il #Frosinone di #Alvini la 2°squadra a volare in #SerieA Dopo la cocente delusione di 24 mesi fa e il Play Out,poi evitato grazie al caso #Samp 12 mesi fa,i ciociari tornano 2 anni dopo nella massima serie da non favoriti ma con un calcio spettacolo 4°promo x.com Salvini su Trump: "Condannare attacchi al Papa e Meloni" | Il Fatto Quotidiano reddit