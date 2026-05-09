Alvini vola in Serie A Caserta salva l’Empoli | destini opposti
Nella giornata di ieri, l’allenatore ha guidato la sua squadra alla promozione in Serie A, superando le aspettative e i budget di Monza e Palermo. Nel frattempo, un’improvvisa vittoria ha permesso a un altro tecnico di salvare la sua squadra dalla retrocessione, grazie a un risultato inaspettato che ha cambiato la classifica all’ultimo momento. Questi eventi hanno segnato una fine di stagione con esiti opposti per le due compagini.
? Punti chiave Come ha fatto Alvini a superare i budget di Monza e Palermo?. Quale colpo di scena ha permesso a Caserta di salvare l'Empoli?. Perché il Sudtirol di Castori è scivolato improvvisamente nei playout?. Cosa deve fare Castori per evitare la retrocessione contro il Bari?.? In Breve Alvini supera Monza e Palermo dopo il 5-0 finale contro il Mantova. Caserta ottiene il pareggio 2-2 contro l'Empoli nel recupero a Monza. Sudtirol raccoglie solo 4 punti nelle ultime 10 giornate di campionato. Castori affronta i playout dopo il pareggio 1-1 con la Juve Stabia. Massimiliano Alvini festeggia la promozione del Frosinone in Serie A dopo il netto 5-0 inflitto al Mantova nell’ultima giornata di campionato, mentre i suoi ex colleghi affrontano destini opposti tra salvezze e playout.🔗 Leggi su Ameve.eu
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