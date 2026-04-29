Pronostico Leeds-Burnley | destini opposti

Venerdì si disputa la partita tra Leeds e Burnley, entrambe promosse lo scorso anno e ormai prossime a giocare in campionati diversi. La sfida si inserisce nella trentacinquesima giornata di Premier League ed è trasmessa in diretta televisiva. Le due squadre hanno destini opposti: mentre una si avvicina alla retrocessione, l'altra cerca di consolidare la propria posizione in classifica. Le probabili formazioni sono già in fase di definizione.

Leeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Promosse lo scorso anno, Leeds e Burnley la prossima stagione giocheranno quasi sicuramente un campionato diverso. Intanto gli ospiti sono già retrocessi, mentre ai padroni di casa manca davvero poco per la salvezza. Nonostante il Leeds abbia conquistato già 40 punti, la quota per la permanenza in Premier League è molto alta. Ci sono dei club anche importanti, vedi il Tottenham che da qui alla fine dell’anno le potrebbero vincere tutte e quindi occhio alla situazione. Intanto, questo match per i Whites, contro una formazione che evidentemente non ha nessuna motivazione, è un primo match-point.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Leeds-Burnley: destini opposti Notizie correlate Castro e Bonazzoli: due destini opposti in una sfida pasquale decisivaLa domenica di Pasqua del 5 aprile 2026 si trasforma in un palcoscenico di contrasti per il calcio italiano, dove la sfida tra Cremonese e Bologna... Levante-Siviglia: lotta salvezza e scontro tra due destini opposti? Cosa sapere Levante e Siviglia si affrontano a Valencia giovedì 23 aprile per la ventitreesima giornata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Burnley-Manchester City: quote, pronostico e probabili formazioni; Burnley-Manchester City (mercoledì 22 aprile 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Cit...; Burnley-Manchester City mercoledì 22 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici. Pronostico Leeds-Burnley: destini oppostiLeeds-Burnley è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Pronostico Leeds vs Burnley – 1 Maggio 2026Appuntamento di rilievo in Premier League il 1 Maggio 2026 alle 21:00 allo Elland Road, dove il Leeds accoglie il Burnley. Una gara che promette intensità e ... news-sports.it