Almanacco | Sabato 9 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 9 maggio è il 129º giorno dell'anno nel calendario gregoriano, o il 130º negli anni bisestili, e mancano ancora 236 giorni alla fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici, si celebrano i compleanni di alcune personalità e si ricorda il santo del giorno. L’almanacco fornisce anche un proverbio popolare associato a questa giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il 9 maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano (il 130º negli anni bisestili). Mancano 236 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Banban SapiensProverbio di MaggioDi maggio nascono i ladriISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1087 - Traslazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Sabato 2 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Almanacco | Sabato 9 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 9 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco | Sabato 9 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; ALMANACCO DI RUVESI.IT SABATO 9 MAGGIO 2026. OGGI FESTA DELL’EUROPA. Almanacco | Sabato 9 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoRe Vittorio Emanuele III di Savoia abdica in favore di Umberto II: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it 9 Maggio: oroscopo segno per segno e almanaccoFatti salienti: Nel 1978, a Roma, viene ritrovato nella Renault 4 rossa in Via Caetani il corpo senza vita di Aldo Moro, rapito 55 giorni prima dalle Brigate Rosse. Leader della Democrazia Cristiana, ... veronasera.it ** H. 19:15 P. LIVIO IN DIRETTA: -LETTURA #CRISTIANA DELLA CRONACA E DELLA STORIA - ALMANACCO DELLA #FEDE - NOTIZIE DAL #MONDO - I SEGRETI DI #MEDJUGORJE x.com Creature incredibili o l'Almanacco di Archibald reddit