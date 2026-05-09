Almanacco 9 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
L’almanacco del 9 maggio raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose del giorno. Viene ricordato anche un santo celebrato in questa data e un proverbio popolare. La giornata include inoltre alcune invenzioni e scoperte che hanno segnato il progresso dell’umanità, con curiosità e fatti interessanti che si sono verificati in passato in questa data.
Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi sabato 9 maggio, 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 236 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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