Almanacco 9 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco del 9 maggio raccoglie eventi storici, compleanni di personaggi noti e ricorrenze religiose del giorno. Viene ricordato anche un santo celebrato in questa data e un proverbio popolare. La giornata include inoltre alcune invenzioni e scoperte che hanno segnato il progresso dell’umanità, con curiosità e fatti interessanti che si sono verificati in passato in questa data.

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