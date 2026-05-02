Almanacco 2 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 2 maggio, nell’almanacco, si possono trovare diversi eventi e ricorrenze. Vengono menzionati i compleanni di personaggi noti, le invenzioni che hanno segnato la storia e alcuni avvenimenti significativi del passato. Inoltre, viene ricordato un santo e un proverbio del giorno. La raccolta include anche fatti curiosi e accadimenti straordinari avvenuti in questa data nel corso degli anni.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi sabato 2 maggio, 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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