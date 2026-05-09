All’Università di Parma la Rettrice della Lviv Polytechnic National University

La Rettrice della Lviv Polytechnic National University ha visitato l’Università di Parma in occasione di un incontro istituzionale. La visita si è svolta presso la sede universitaria, senza ulteriori dettagli su incontri o programmi specifici. La delegazione ucraina ha incontrato rappresentanti dell’ateneo italiano, proseguendo così i rapporti tra le due istituzioni accademiche. La visita si inserisce in un percorso di collaborazione tra le università.

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Visita istituzionale all’Università di Parma per la Rettrice della Lviv Polytechnic National University, Nataliya Shakhovska. Accolta dal Rettore Paolo Martelli, la Rettrice dell’Ateneo ucraino ha partecipato a un breve incontro nel quale sono intervenuti anche la Prorettrice alle Relazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il Club per l’UNESCO di Benevento incontra la Rettrice dell’Università del SannioIl Consiglio direttivo del Club per l’UNESCO di Benevento è stato ricevuto dalla Rettrice dell’Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno, prima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il 5xmille all'Università di Parma; PUP - Polo universitario penitenziario; Fino all’11 maggio all’Università di Parma la mostra Osservazioni e curiosità del tempo; 8 maggio: all’Università di Parma L’Europa del cibo vicina ai giovani. La cappella-mausoleo: L’università di Parma progettò il restauro. Ma non se ne fece nullaIl mausoleo di villa Borbone cade a pezzi. Come il parco della villa. Come abbiamo testimoniato e documentato in questi giorni. Eppure il degrado e lo stato di abbandono non è storia di ieri. Varie ... lanazione.it Festival dello sviluppo sostenibile dell’Università di ParmaIl Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS a Parma offre eventi su biodiversità e sostenibilità. Unisciti per contribuire al cambiamento! controcampus.it “X Day”, giovani imprenditori a confronto all’Università di #Foggia: al centro impresa, territorio e futuro x.com