Allarme Hantavirus | quattro passeggeri sbarcati in Italia uno è di Firenze Via alla quarantena
Quattro passeggeri sono sbarcati in Italia a seguito di un volo KLM proveniente dall’estero. Tra loro, uno è residente a Firenze. A bordo del volo era presente una donna che successivamente è deceduta a causa dell’hantavirus. A seguito dell’atterraggio, sono state avviate le misure di quarantena per i passeggeri coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati dei controlli sanitari.
Quattro passeggeri che si trovavano sul volo KLM, sul quale era salita una donna poi deceduta a causa dell’hantavirus, sono atterrati in Italia. Il Ministero della Salute ha acquisito i loro recapiti e ha trasmesso le informazioni alle Regioni competenti (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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