Allarme Hantavirus | quattro passeggeri sbarcati in Italia uno è di Firenze Via alla quarantena

Quattro passeggeri sono sbarcati in Italia a seguito di un volo KLM proveniente dall’estero. Tra loro, uno è residente a Firenze. A bordo del volo era presente una donna che successivamente è deceduta a causa dell’hantavirus. A seguito dell’atterraggio, sono state avviate le misure di quarantena per i passeggeri coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati dei controlli sanitari.

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Quattro passeggeri che si trovavano sul volo KLM, sul quale era salita una donna poi deceduta a causa dell’hantavirus, sono atterrati in Italia. Il Ministero della Salute ha acquisito i loro recapiti e ha trasmesso le informazioni alle Regioni competenti (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: quattro passeggeri sono sbarcati in Italia, uno in ToscanaQuattro persone che si trovavano sul volo Klm sul quale era salita la donna contagiata dall'hantavirus (e poi deceduta) sono atterrate sul suolo...