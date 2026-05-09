Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il consentito Denunciata una donna

Da frosinonetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli straordinari sulla strada, una donna è stata denunciata dopo essere risultata alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri, che hanno fermato il veicolo e sottoposto l’autista ai test di alcolemia. La donna è stata accompagnata in caserma per i provvedimenti del caso, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

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Proseguono i controlli straordinari alla circolazione stradale disposti dalla compagnia carabinieri di Pontecorvo. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 36 anni, originaria della Campania, accusata di guida in stato di ebbrezza.L’intervento è avvenuto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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