Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il consentito Denunciata una donna

Durante i controlli straordinari sulla strada, una donna è stata denunciata dopo essere risultata alla guida con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. L’intervento è stato effettuato dai carabinieri, che hanno fermato il veicolo e sottoposto l’autista ai test di alcolemia. La donna è stata accompagnata in caserma per i provvedimenti del caso, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

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Proseguono i controlli straordinari alla circolazione stradale disposti dalla compagnia carabinieri di Pontecorvo. Nei giorni scorsi i militari hanno denunciato in stato di libertà una donna di 36 anni, originaria della Campania, accusata di guida in stato di ebbrezza.L’intervento è avvenuto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Patentato da una settimana, viene trovato alla guida con un tasso alcolemico tre volte superiore al limitePer il giovane, sottoposto alla limitazione "alcol zero", è scattato il ritiro immediato del documento di guida. Argomenti più discussi: Alla guida con un tasso alcolemico quattro volte il consentito. Denunciata una donna; Pontecorvo, Alla guida con un tasso alcolemico spropositato: denunciata; Sorpreso alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente. E gli era già successo: denunciato; Notte di controlli nel Viadanese: denunce per alcol alla guida, coltelli e documenti falsi. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lunedì sera a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L’auto, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e terminando la c - x.com x.com Devo indossare scarpe da ginnastica con un completo - Reddit reddit