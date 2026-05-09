Aldo osservava attentamente alcuni giovani seduti in una trattoria tra le colline, pronto a intervenire se necessario. Vichi, presente sul posto, aveva riconosciuto immediatamente chi fossero e quale fosse il loro comportamento. I quattro ragazzi erano visibilmente a loro agio, ma Aldo si trovava in allerta, con l’intenzione di intervenire nel caso si fosse reso necessario.

Vichi Aveva capito subito che tipi erano, quei quattro ragazzi seduti in quella trattoria sulle colline. Appena era entrato aveva lanciato uno sguardo a quel tavolo e aveva capito. Quattro ragazzi con l’aria spavalda, che non si preoccupavano di disturbare gli altri ridendo in modo sguaiato. Insopportabili. Aldo era da solo, e lo avevano fatto accomodare dalla parte opposta della saletta. Dopo aver ordinato si era messo a osservare quei quattro ragazzoni imbecilli, che somigliavano a molti altri, come fossero fatti in serie. Imbecilli e banali. Il più rumoroso aveva un faccione roseo con barba e baffi ben curati, gli occhi senza luce, lo sguardo furbo di chi pensa di poter fregare tutto il mondo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aldo teneva d’occhio quei ragazzini. Era pronto a entrare in azione

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