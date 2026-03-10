Da Brindisi a Lecce per svaligiare un appartamento ma la polizia lo teneva d' occhio

Un uomo è stato arrestato a Brindisi mentre tentava di svaligiare un appartamento a Lecce. Si era introdotto nell’appartamento utilizzando le chiavi rubate dall’auto del proprietario e stava tornando verso la propria vettura con una refurtiva di modeste dimensioni. La polizia, che lo teneva sotto osservazione, lo ha fermato poco dopo.

Un brindisino di 38 anni arrestato mentre rientrava verso la propria auto dopo essersi intrufolato in una villetta del capoluogo salentino, utilizzando le chiavi appena rubate dalla macchina del proprietario BRINDISI- Si era appena intrufolato all'interno di un appartamento, utilizzando le chiavi rubate dall'auto del proprietario, ma mentre rientrava verso la propria macchina, con una modesta refurtiva, è stato bloccato dai poliziotti. Il brindisino C.G., di 38 anni, era atteso al varco dagli agenti della Squadra mobile della questura di Lecce, che si erano appostati nei pressi della vettura del brindisino, dopo aver notato la sua presenza nei pressi della villa comunale, nutrendo fortissimi sospetti sui motivi della trasferta del brindisino, da Lecce al capoluogo salentino. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

