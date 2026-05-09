Alassio 4 milioni per il commissariato | restano tutti gli agenti

A Alassio sono stati destinati 4 milioni di euro per il commissariato di polizia, mantenendo tutti gli agenti già presenti. Restano aperte le questioni riguardanti l’utilizzo dei nuovi alloggi all’interno della stazione ferroviaria e le misure tecniche adottate per evitare il trasferimento del presidio. Questi aspetti sono stati al centro di alcune discussioni tra le autorità e le forze dell’ordine locali.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i nuovi alloggi nella stazione ferroviaria?. Quali sono i dettagli tecnici per evitare il trasferimento del presidio?. Perché il tetto della villa ha messo a rischio la sicurezza?. Come verranno ripartiti i fondi tra Comune e Regione Liguria?.? In Breve Piano da 4 milioni per rifare tetto e adeguamento antisismico della sede.. Recupero di una villa per liberare uffici operativi nel vecchio commissariato.. Trasformazione di tre alloggi dismessi presso la stazione ferroviaria per il personale.. Accordo tra Comune, Questura e Ferrovie dello Stato per evitare trasferimenti esterni.. Rocco Invernizzi presenta in consiglio comunale il piano da 4 milioni di euro per il commissariato di Alassio, sventando il rischio di perdere il presidio nella Città del Muretto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alassio, 4 milioni per il commissariato: restano tutti gli agenti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate AI: 15 milioni per blindare gli agenti intelligenti dai guasti ITLa startup InsightFinder ha ottenuto un finanziamento di 15 milioni di dollari per il suo round di Serie B, guidato da Yu Galaxy, con l’obiettivo di... Ferrante (Mit): “Stanziati 1,2 milioni per il Commissariato di Battipaglia”Tempo di lettura: 2 minuti“Sul nuovo Commissariato di Polizia di Battipaglia si volta pagina: sono stati reperiti ulteriori 1,215 milioni di euro per... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ecco il progetto da 4 milioni per il restyling del commissariato di polizia di Alassio; Nuovo volto per il Commissariato di Alassio, pronto un piano per una riqualificazione da 4 milioni di euro; Il commissariato resta ad Alassio ed iniziano i lavori. Invernizzi: Progetto da 4 milioni di euro; Loano, in biblioteca una serata dedicata a Maria Callas. Il commissariato resta ad Alassio ed iniziano i lavori. Invernizzi: Progetto da 4 milioni di euroIl commissariato resta ad Alassio ed iniziano i lavori. Invernizzi: Progetto da 4 milioni di euro ... msn.com Il calciomercato di Serie A torna in Riviera: anche quest’anno Alassio, Finale e Pietra protagoniste del tour estivo di Gianluca Di Marzio e co. x.com