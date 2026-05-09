NAPOLI – C’è un teatro che sa ancora raccontare il presente attraverso la leggerezza intelligente della grande commedia d’autore. Un teatro che fa ridere, ma nel frattempo osserva, punge, smaschera. È il caso de “L’onorevole, il poeta e la signora”, il testo di Aldo De Benedetti, in scena al Teatro Bracco sabato 9 maggio alle ore 21 e domenica 10 maggio alle 18.30, con Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone. La regia è firmata dallo stesso Branchetti, mentre le musiche sono di Pino Cangialosi. Ad accogliere lo spettacolo è lo spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, da anni presidio prezioso di cultura e scena napoletana.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Al Teatro Bracco con “L’onorevole, il poeta e la signora”

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