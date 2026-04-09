Il Crystal Palace cala il tris alla Fiorentina in Conference | ora servirà un'impresa al ritorno

Il Crystal Palace ha vinto 3-1 contro la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale della Conference League. La partita si è giocata in trasferta per la squadra italiana, che ora dovrà compiere un'impresa nella partita di ritorno per passare il turno. La vittoria del team inglese è arrivata con tre reti, mentre la Fiorentina ha segnato un solo gol. La sfida di ritorno si disputerà tra due settimane.

Il Crystal Palace si aggiudica il primo round della sfida contro la Fiorentina valida per l'andata dei quarti di Conference League. Finisce 3-0 in Inghilterra con la viola che ora dovrà fare un'impresa per centrare la semifinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Conference League, la Fiorentina cala il tris e vede gli ottavi: Jagiellonia travolto 3-0Ranieri sblocca la gara, Mandragora firma il capolavoro su punizione e Piccoli chiude su rigore. Conference League: Fiorentina solo ai supplementari, passano anche AZ e Crystal PalaceFirenze 26 febbraio 2026 - Doveva essere una passeggiata nel parco l'affare qualificazione per la Fiorentina, è diventato un thriller degno di... Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina: con la Viola più serena l'impresa è possibile; Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Fiorentina, Kean a parte, Mandragora recuperato : verso Londra con qualche dubbio; Chiffi Daniele - Scheda Arbitro. Il Crystal Palace cala il tris alla Fiorentina in Conference: ora servirà un’impresa al ritornoIl Crystal Palace si aggiudica il primo round della sfida contro la Fiorentina valida per l’andata dei quarti di Conference League. Finisce 3-0 in Inghilterra con la viola che ora dovrà fare ... fanpage.it Crystal Palace-Fiorentina 3-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: gol di Sarr e tris ingleseLa diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Niente da fare per la Fiorentina, troppo Crystal Palace: la Viola ne prende tre in quel di Londra - facebook.com facebook 31 minuti da incubo per la Fiorentina a Londra: la squadra di Vanoli è già sotto di 2 gol sul campo del Crystal Palace Protagonista in negativo è Dodô: il brasiliano commette il fallo su Guessand che porta al rigore dell'1-0 di Mateta e perde il pallone che avvi x.com