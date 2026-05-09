Aieta Straface elogia Vino da aMare e i giovani calabresi

A Aieta si svolge l'evento “Vino da aMare”, promosso dall’amministrazione locale. L’assessora Pasqualina Straface ha commentato positivamente l’iniziativa, sottolineando come rappresenti un esempio di impegno per valorizzare i giovani e promuovere lo sviluppo della regione. La manifestazione vuole rafforzare l’identità locale e favorire l’economia del territorio attraverso attività legate al vino e alla cultura.

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Aieta diventa laboratorio di sviluppo e identità con “Vino da aMare”, evento che l’assessora Pasqualina Straface indica come esempio di una Calabria che investe sui giovani e sul futuro.. Aieta diventa il luogo simbolo di una Calabria che sceglie di raccontarsi attraverso qualità, visione e radicamento territoriale. La manifestazione Vino da aMare, organizzata dall’ Associazione Caloprese e da Roberta Croce, conferma come un borgo possa trasformarsi in spazio di comunità e di sviluppo, capace di unire cultura, turismo, identità e opportunità. “Complimenti all’Associazione Caloprese e a Roberta Croce per aver organizzato ad Aieta una....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Aieta, Straface elogia Vino da aMare e i giovani calabresi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate 12 nuovi arbitri: la sfida dei giovani calabresiNel cuore della Calabria, dove lo sport diventa scuola di vita, dodici giovani hanno superato con successo la prova finale per diventare arbitri... Straface in visita alla sig.ra Falcone colpita da SLASLA, dignità e responsabilità pubblica: la visita dell’assessora regionale Pasqualina Straface a Mariacarmela Falcone C’è un momento, nella vita...