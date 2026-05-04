Straface in visita alla sigra Falcone colpita da SLA

L’assessora regionale Pasqualina Straface ha visitato Mariacarmela Falcone, una donna affetta da SLA. La visita si è svolta presso la sua abitazione, con l’obiettivo di portare sostegno e ascoltare le sue esigenze. La sig.ra Falcone è nota per il suo impegno nel settore sociale e per aver affrontato la malattia con determinazione. La visita si inserisce in un quadro di attenzione pubblica verso le persone con disabilità.

SLA, dignità e responsabilità pubblica: la visita dell’assessora regionale Pasqualina Straface a Mariacarmela Falcone. C’è un momento, nella vita delle istituzioni, in cui la distanza tra norme e persone si azzera. Accade quando la fragilità di una cittadina diventa il punto esatto in cui si misura la capacità di un territorio di essere presente, tempestivo, umano. È ciò che è avvenuto a Cassano allo Ionio, dove l’assessora regionale alle Politiche Sociali, Pasqualina Straface, ha fatto visita a Mariacarmela Falcone, una donna che affronta con grande dignità la sua battaglia contro la SLA. Accanto all’assessora erano presenti l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Rosa De Franco, e la responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Trebisacce, Carmela Vitale.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Straface in visita alla sig.ra Falcone colpita da SLA Notizie correlate La senatrice Mariolina Castellone in visita alla sede dell'associazione "Nui ra ferrovia"Domani mattina alle ore 10, prima dell'inizio dell'incontro informativo sulla prossima consultazione referendaria previsto presso Avellino Scalo,... San Francesco di Paola: presenti alla cerimonia Straface, Occhiuto e De FrancescoSan Francesco di Paola, la Calabria davanti alla sua luce: la presenza dell’assessora Pasqualina Straface e dell’onorevole Luciana De Francesco Nel...