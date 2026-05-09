Adunata Alpini a Genova | rivoluzione bus e metro h24 la guida ai trasporti

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio 2026, Genova ha ospitato la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, attirando migliaia di persone. Durante l’evento, sono state attivate corse di autobus e metropolitana a orario continuato, garantendo spostamenti senza limiti di orario. La città si è riempita di bandiere e uniformi, mentre le strade si sono riempite di partecipanti e visitatori. La manifestazione ha coinvolto diverse zone del centro cittadino.

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La città si è scaldata per l'abbraccio delle "Penne Nere". Da venerdì 8 domenica 10 maggio 2026, Genova si è trasformata nella capitale mondiale degli Alpini per la 97esima Adunata Nazionale. Un evento che, secondo le stime, ha portato circa 400mila persone in città. Imponenti le misure varate.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusureGenova è invasa dalle Penne Nere: ufficialmente iniziata la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Migliaia di alpini in piazza De Ferrari per la cerimonia d’apertura della 97esima Adunata nazionale. C’è chi arriva da Brescia, chi da Cuneo, chi vive l’Adunata da quasi 30 anni. Nonostante le polemiche, una cosa è chiara: la voglia di esserci e portare avanti u; Adunata Alpini 2026 a Genova, al via oggi: il programma; Adunata alpini, parcheggi e soluzioni alternative per i residenti. Migliaia di alpini della regione a Genova per l'adunata nazionaleIn 7.500 dal Trentino Alto Adige per l'adunata nazionale degli alpini a Genova del 10 maggio, trasmessa in diretta su Rai 3 dalle 9 alle 10.20 del mattino. In particolare in 7mila dal Trentino e in ... rainews.it Alpini a Genova, folla in corso Italia per il lancio dei paracadutistiGenova – Una lunga fila di camper e tende per tutta la passeggiata di corso Italia che per questo fine settimana si è trasformata in uno dei punti nevralgici per l’Adunata nazionale degli Alpini: anch ... ilsecoloxix.it Adunata degli Alpini, l’orgoglio delle donne: “Il cappello con la penna nera racconta le nostre famiglie” x.com Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: «Non siete i benvenuti» reddit