Adunata Alpini 2026 a Genova La guida | programma mappa blocco traffico trasporti divieti e chiusure

Genova si prepara ad accogliere l'Adunata Alpini 2026, che si è aperta venerdì con l'alzabandiera e una cerimonia ufficiale. La città, che si trova sotto pressione per l'evento, ha predisposto un programma che include parate, incontri e iniziative. Sono state pubblicate mappe, sono stati annunciati blocchi del traffico, divieti di sosta e chiusure di alcune strade per garantire la sicurezza di tre giorni di festa e commemorazione.

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Genova è invasa dalle Penne Nere: l'alzabandiera (qui il video) ha ufficialmente aperto venerdì la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni dall'ultima volta. Fino a domenica 10 maggio 2026 sono attese circa 400mila.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico e chiusureGenova si prepara alla 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, tre giorni di festa, memoria e solidarietà e un ritorno a distanza di 25 anni... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Adunata Alpini, dove trovare tutte le informazioni utili; Adunata Alpini 2026 a Genova, al via oggi: il programma; Migliaia di alpini in piazza De Ferrari per la cerimonia d’apertura della 97esima Adunata nazionale. C’è chi arriva da Brescia, chi da Cuneo, chi vive l’Adunata da quasi 30 anni. Nonostante le polemiche, una cosa è chiara: la voglia di esserci e portare avanti u; Adunata Alpini 2026 a Genova. La guida: programma, mappa, blocco traffico, trasporti, divieti e chiusure. Genova, alzabandiera in piazza De Ferrari: via all’Adunata Alpini 2026Genova, alzabandiera in piazza De Ferrari: iniziata l’Adunata Alpini 2026. Eventi fino al 10 maggio tra centro città e Porto Antico. ligurianotizie.it Adunata Alpini 2026 al via oggi a Genova: il programmaL'alzabandiera in Piazza De Ferrari ha segnato l'avvio ufficiale della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, che animerà Genova fino a domenica 10 maggio con la grande sfilata conclusiva nelle vie del c ... tg24.sky.it Adunata Alpini a Genova, spuntano i volantini contro le penne nere in città: «Non siete i benvenuti» reddit Questi sono i nostri Alpini. Questa è la nostra Bergamo. A Genova, durante l’Adunata nazionale, Alpini bergamaschi hanno soccorso un uomo colpito da malore con il massaggio cardiaco. Prontezza, cuore, dovere. Altro che polemiche: Genova dovrebbe sten x.com