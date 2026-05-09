Adamant di cuore e sofferenza | Faenza battuta il playout inizia col piede giusto

Nella prima gara del playout, l’Adamant ha vinto contro Faenza con il punteggio finale che ha visto i punti decisivi arrivare negli ultimi minuti. La squadra di casa ha condotto la partita per buona parte del tempo, ma le triple di Gatti e Pierotti hanno permesso all’Adamant di recuperare e chiudere avanti. La partita si è conclusa con una vittoria importante per l’Adamant, che ora si prepara alla prossima sfida.

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