Ad Arghillà nasce l’Officina del riciclo | la plastica diventa risorsa per la comunità

A Arghillà è stata inaugurata un’officina dedicata al riciclo della plastica, con l’obiettivo di trasformare i rifiuti in risorsa per la comunità locale. Il progetto prevede attività di formazione e laboratori pratici, coinvolgendo i cittadini in un percorso di creatività e autonomia. La struttura si propone di promuovere pratiche di sostenibilità e di riqualificazione urbana attraverso il riutilizzo dei materiali plastici.

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