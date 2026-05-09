Ad Arghillà nasce l’Officina del riciclo | la plastica diventa risorsa per la comunità

Da reggiotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arghillà è stata inaugurata un’officina dedicata al riciclo della plastica, con l’obiettivo di trasformare i rifiuti in risorsa per la comunità locale. Il progetto prevede attività di formazione e laboratori pratici, coinvolgendo i cittadini in un percorso di creatività e autonomia. La struttura si propone di promuovere pratiche di sostenibilità e di riqualificazione urbana attraverso il riutilizzo dei materiali plastici.

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Nel cuore di Arghillà prende forma un’idea concreta di sostenibilità e rigenerazione urbana: trasformare la plastica da rifiuto a risorsa, coinvolgendo direttamente la comunità in un percorso di formazione, creatività e autonomia. Nasce così l’Officina del riciclo, un’iniziativa gratuita che.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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