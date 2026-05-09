Acqua avvelenata territorio dimenticato | la lunga ombra del tetracloruro di etilene sulla Valle dell’Irno
Una regione della Valle dell’Irno è al centro di una problematica legata all’inquinamento delle acque sotterranee causato dal tetracloruro di etilene. Una nota di AVS segnala che l’inquinamento della falda acquifera risale a tempi passati e che sul tema si sono susseguite polemiche e discussioni. La questione coinvolge la qualità dell’acqua e la tutela della salute pubblica in un’area che appare trascurata.
La nota di AVS: Inquinamento della falda acquifera da tetracloruro di etilene. una storia che parte da lontano e su cui sembra che si voglia speculare, giocando con la vita delle persone e con la salubrità di un intero territorio.Una storia che inizia dal 2014 e che nel tempo ha interessato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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