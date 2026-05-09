Acqua avvelenata territorio dimenticato | la lunga ombra del tetracloruro di etilene sulla Valle dell’Irno

Una regione della Valle dell’Irno è al centro di una problematica legata all’inquinamento delle acque sotterranee causato dal tetracloruro di etilene. Una nota di AVS segnala che l’inquinamento della falda acquifera risale a tempi passati e che sul tema si sono susseguite polemiche e discussioni. La questione coinvolge la qualità dell’acqua e la tutela della salute pubblica in un’area che appare trascurata.

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