Acqua addio attese telefoniche | l' autobotte si prenota con un sistema automatico e tracciabile

Da lunedì mattina, nell’Agrigentino, il servizio di consegna dell’acqua tramite autobotte si può prenotare attraverso un sistema automatico e tracciabile. La nuova modalità mira a eliminare le attese telefoniche e garantire una gestione più rapida ed efficiente delle emergenze idriche. L’azienda responsabile ha implementato questa piattaforma digitale per migliorare la trasparenza e semplificare il processo di richiesta del servizio sostitutivo.

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