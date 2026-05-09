Acqua addio attese telefoniche | l' autobotte si prenota con un sistema automatico e tracciabile

Da agrigentonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì mattina, nell’Agrigentino, il servizio di consegna dell’acqua tramite autobotte si può prenotare attraverso un sistema automatico e tracciabile. La nuova modalità mira a eliminare le attese telefoniche e garantire una gestione più rapida ed efficiente delle emergenze idriche. L’azienda responsabile ha implementato questa piattaforma digitale per migliorare la trasparenza e semplificare il processo di richiesta del servizio sostitutivo.

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Svolta digitale per la gestione delle emergenze idriche nell'Agrigentino: da lunedì mattina Aica attiva una nuova modalità automatizzata per richiedere il servizio sostitutivo tramite autobotte, puntando su rapidità e trasparenza totale. Attraverso il numero 0922 441539, gli utenti potranno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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