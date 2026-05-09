Accoltellamento in piazza Libertà | fermato e portato in caserma un giovane
Un giovane è stato fermato e portato in caserma dopo un accoltellamento avvenuto in piazza Libertà. La polizia lo ha prima fermato per un controllo, successivamente perquisito e infine trasferito a bordo di un veicolo di servizio. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre le forze dell'ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione.
L'hanno prima fermato per un controllo, poi perquisito e infine caricato a bordo del mezzo di servizio che l'ha portato in caserma. È successo in piazza Libertà poco prima delle 17 di oggi 9 maggio. L'operazione è stata fatta da personale della polizia locale. L'uomo, un giovane apparentemente.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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