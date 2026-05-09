Accoltellamento in piazza Libertà | fermato e portato in caserma un giovane

Un giovane è stato fermato e portato in caserma dopo un accoltellamento avvenuto in piazza Libertà. La polizia lo ha prima fermato per un controllo, successivamente perquisito e infine trasferito a bordo di un veicolo di servizio. L'episodio ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre le forze dell'ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle circostanze dell'aggressione.

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L'hanno prima fermato per un controllo, poi perquisito e infine caricato a bordo del mezzo di servizio che l'ha portato in caserma. È successo in piazza Libertà poco prima delle 17 di oggi 9 maggio. L'operazione è stata fatta da personale della polizia locale. L'uomo, un giovane apparentemente.🔗 Leggi su Triesteprima.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Giovane accoltellato a Torre S.Maria: portato in caserma l'aggressore Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ancora sangue in piazza Libertà: accoltellato mentre dorme, ventenne grave a Cattinara; Accoltellamento in piazza della Libertà a Trieste: grave ventenne; Accoltellamento in piazza Libertà: ecco cosa sappiamo sulla serata di sangue a Trieste VIDEO; TRIESTE | ANCORA UN ACCOLTELLAMENTO IN PIAZZA LIBERTA’: MIGRANTE AFGANO IN GRAVI CONDIZIONI. Accoltellamento in piazza Libertà: fermato e portato in caserma un giovaneIl controllo, effettuato da una pattuglia della polizia locale, è avvenuto in piazza Libertà poco prima delle 17 di oggi 9 maggio. Si punta a identificare anche gli altri coinvolti ... triesteprima.it Accoltellamento in piazza Libertà: c'è un complice, è caccia ai due aggressoriL'indagine è in mano alla polizia locale che punta a individuare i due soggetti immortalati dalle telecamere della zona. Materialmente è una la persona che accoltella il giovane afghano, ma il tutto s ... triesteprima.it #PomiglianodArco- I carabinieri sono intervenuti all' interno della Villa Comunale Giovanni Paoli II, per l' accoltellamento di un 29enne del posto #Cronaca #VillaComunale #Carabinieri #Accoltellato #Ospedale #NanoTV x.com Il Dipartimento di Polizia di Berwyn chiude il caso che coinvolge la Ruthless Pro Wrestling, confermando che non c'è stato nessun accoltellamento reddit