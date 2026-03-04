Giovane accoltellato a Torre SMaria | portato in caserma l' aggressore

Un giovane è stato portato in caserma dai carabinieri di Sondrio dopo aver accoltellato un 25enne in contrada Zarri a Torre di Santa Maria. L’episodio si è verificato questa mattina durante un alterco tra i due. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato l’aggressore sul luogo dell’incidente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Non è ancora chiaro il movente che ha fatto degenerare la lite in violenza. Proseguono le indagini dei carabinieri E' stato portato in caserma dai carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, il giovane che questa mattina, in contrada Zarri a Torre di Santa Maria, ha accoltellato un 25enne al culmine di una lite. I due ragazzi si trovavano all'interno di un'abitazione (sarebbero legati da un rapporto d'amicizia) quando tra di loro sarebbe scoppiata una discussione che, però, è presto degenerata: per motivi ancora al vaglio degli uomini dell'Arma, uno dei due ha colpito l'altro con un coltello al braccio provocandogli alcune ferite. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Accoltellato a scuola a La Spezia, l’aggressore lo ha inseguito: “Aveva già portato il coltello in classe”Abanoub Youssef ha perso la vita alle 20 del 16 gennaio, dopo circa 9 ore di agonia passate all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia. Prete accoltellato a Modena: l'aggressore è un giovane con problemi di tossicodipendenzaE’ stato individuato dai carabinieri di Modena l’aggressore di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano 45enne accoltellato e ferito... Contenuti utili per approfondire Giovane accoltellato. Discussioni sull' argomento Maxi rissa tra due gruppi di giovani a Salerno: un ferito; Napoli – Accoltellato dalla moglie perché si lamenta per il rigore negato a Hojlund; Ercolano la tra ragazze finisce nel sangue | 24enne accoltella la rivale. Torre Santa Maria, giovane accoltellato ad un braccio dopo un litigio. Sul posto i Carabinieri a cui si è consegnato l'altro giovane coivolto . facebook