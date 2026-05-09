Domenica in tutta la regione si prevede un'allerta gialla a causa di temporali provenienti dall'Atlantico. Le previsioni indicano che le precipitazioni interesseranno principalmente le zone collinari e montane nel pomeriggio, con possibili locali rovesci e raffiche di vento. Le attività all'aperto potrebbero essere influenzate, soprattutto nelle aree più vulnerabili alle precipitazioni intense. La protezione civile ha diffuso le indicazioni per affrontare eventuali criticità.

? Punti chiave Come influenzeranno i temporali le attività all'aperto di domenica?. Quali zone saranno colpite maggiormente dall'impulso atlantico nel pomeriggio?. Quando il maltempo lascerà spazio al sole per San Giustino?. Perché l'instabilità tornerà a colpire la regione dopo il lunedì?.? In Breve Chieti prevede 1 millimetro di pioggia con temperature tra 15 e 22 gradi.. Instabilità interesserà anche le regioni limitrofe di Marche e Umbria.. Lunedì 11 maggio clima soleggiato con massime fino a 24 gradi per San Giustino.. Nuove perturbazioni dall'Europa settentrionale colpiranno la regione nei giorni successivi.. L’allerta gialla per rischio temporali colpirà l’Abruzzo nella giornata di domenica 10 maggio, quando un impulso perturbato di matrice atlantica causerà un peggioramento delle condizioni meteo in tutta la regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, allerta gialla domenica: arrivano i temporali atlantici

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