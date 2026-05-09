A Sezze torna Diversarte arte e inclusione
Il 14 maggio alle 16:30 si svolgerà la seconda edizione di “Diversarte” presso l’aula magna del “Pacifici e de Magistris” a Sezze. L’evento è rivolto ai giovani del centro diurno Tamantini, una struttura gestita dalla società dei servizi pubblici locali del territorio. La manifestazione si concentra sulla promozione dell’arte e dell’inclusione sociale attraverso iniziative rivolte ai ragazzi coinvolti nel centro.
Giovedì prossimo, 14 maggio alle 16:30, presso l’aula magna del “Pacifici e de Magistris” di Sezze, si terrà la seconda edizione di “Diversarte”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi del centro diurno Tamantini, realtà attiva sul territorio e gestita dalla Servizi Pubblici Locali Sezze.Al centro.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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