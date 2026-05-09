A Sezze torna Diversarte arte e inclusione

Il 14 maggio alle 16:30 si svolgerà la seconda edizione di “Diversarte” presso l’aula magna del “Pacifici e de Magistris” a Sezze. L’evento è rivolto ai giovani del centro diurno Tamantini, una struttura gestita dalla società dei servizi pubblici locali del territorio. La manifestazione si concentra sulla promozione dell’arte e dell’inclusione sociale attraverso iniziative rivolte ai ragazzi coinvolti nel centro.

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Giovedì prossimo, 14 maggio alle 16:30, presso l’aula magna del “Pacifici e de Magistris” di Sezze, si terrà la seconda edizione di “Diversarte”, l’iniziativa dedicata ai ragazzi del centro diurno Tamantini, realtà attiva sul territorio e gestita dalla Servizi Pubblici Locali Sezze.Al centro.🔗 Leggi su Latinatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Con ArteMIA l’arte diventa mezzo per l’inclusione e l’accessibilitàTESTO di Giorgia Marchionni e Maria Giovanna Vedovati del Comitato di Redazione del sito ASviS Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile,... Prato: scarti di tessuto diventano arte per l’inclusioneIl 2 aprile 2026, l’Istituto Comprensivo Gandhi di Prato trasforma la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo in un laboratorio creativo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sezze, Diversarte torna protagonista: arte e inclusione al centro il 14 maggio; DIVERSARTE, L'INIZIATIVA DI SPL SEZZE DEDICATA AI GIOVANI DEL CENTRO TAMANTINI; Diversarte, arte e inclusione: il 14 maggio la presentazione del catalogo e dei nuovi lavori del centro diurno Tamantini; Sabaudia accoglie gli studenti di Leros: una settimana tra cultura, paesaggio e amicizia. A Sezze torna Diversarte, arte e inclusioneGiovedì prossimo, 14 maggio alle 16:30, presso l’aula magna del Pacifici e de Magistris di Sezze, si terrà la seconda edizione di Diversarte, l’iniziativa dedicata ai ragazzi del centro diurno ... latinatoday.it