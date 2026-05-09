A Misano domenica si terrà l’evento ‘Fondali puliti’, una giornata dedicata alla pulizia del mare. Volontari, subacquei, associazioni e scuole si riuniranno per rimuovere i rifiuti dai fondali marini. L’iniziativa mira a tutelare l’ambiente marino e coinvolge diverse realtà locali in un’azione collettiva di sensibilizzazione e cura del territorio. La manifestazione si svolgerà lungo la costa della cittadina.

Domenica si svolgerà a Misano ‘ Fondali puliti ’. La giornata sarà dedicata alla tutela del mare coinvolgendo volontari, subacquei, associazioni e scuole insieme uniti per ripulire i fondali marini. L’iniziativa si pone due obiettivi. Il primo è concreto, ovvero recuperare la plastica e i materiali inquinanti dai fondali e dalle spiagge portandoli poi in discarica. Il secondo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema marino. Domenica subacquei e apneisti, grazie al Coordinamento Romagna Sub e alla collaborazione del Consorzio Servizi spiaggia Misano, si immergeranno nel mare che bagna Misano. L’appuntamento per tutti è in piazzale Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Misano un tuffo per ripulire il mare

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Giornata nazionale del mare: il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggiaUna mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: A Misano un tuffo per ripulire il mare; Gli atleti degli Sport Speciali al 1° Trofeo Un tuffo senza barriere.

Brivido a Misano. La neve non ferma il gruppo di temerari del tuffo in mareSpiaggia imbiancata, dune di sabbia coperte dalla neve, termometro fermo a zero gradi e mare pieno di gente pronta a fare il bagno. Nulla di strano: è il tradizionale Tuffo della Befana nelle acque di ... ilrestodelcarlino.it