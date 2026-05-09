A Misano un tuffo per ripulire il mare

Da ilrestodelcarlino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Misano domenica si terrà l’evento ‘Fondali puliti’, una giornata dedicata alla pulizia del mare. Volontari, subacquei, associazioni e scuole si riuniranno per rimuovere i rifiuti dai fondali marini. L’iniziativa mira a tutelare l’ambiente marino e coinvolge diverse realtà locali in un’azione collettiva di sensibilizzazione e cura del territorio. La manifestazione si svolgerà lungo la costa della cittadina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica si svolgerà a Misano ‘ Fondali puliti ’. La giornata sarà dedicata alla tutela del mare coinvolgendo volontari, subacquei, associazioni e scuole insieme uniti per ripulire i fondali marini. L’iniziativa si pone due obiettivi. Il primo è concreto, ovvero recuperare la plastica e i materiali inquinanti dai fondali e dalle spiagge portandoli poi in discarica. Il secondo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza della salvaguardia dell’ecosistema marino. Domenica subacquei e apneisti, grazie al Coordinamento Romagna Sub e alla collaborazione del Consorzio Servizi spiaggia Misano, si immergeranno nel mare che bagna Misano. L’appuntamento per tutti è in piazzale Roma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a misano un tuffo per ripulire il mare
© Ilrestodelcarlino.it - A Misano un tuffo per ripulire il mare
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Giornata nazionale del mare: il consiglio dei ragazzi in campo per ripulire la spiaggiaUna mattinata all'aria aperta tra raccolta di rifiuti, laboratori didattici e spirito di squadra.

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: A Misano un tuffo per ripulire il mare; Gli atleti degli Sport Speciali al 1° Trofeo Un tuffo senza barriere.

Brivido a Misano. La neve non ferma il gruppo di temerari del tuffo in mareSpiaggia imbiancata, dune di sabbia coperte dalla neve, termometro fermo a zero gradi e mare pieno di gente pronta a fare il bagno. Nulla di strano: è il tradizionale Tuffo della Befana nelle acque di ... ilrestodelcarlino.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.