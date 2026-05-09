11 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco
Il 11 maggio, giorno del 131º dell’anno secondo il calendario gregoriano, porta con sé persone nate con caratteristiche di sensibilità e intuizione. Questi individui dimostrano una notevole abilità nel capire gli altri e nel instaurare rapporti significativi. Oggi è anche il momento di consultare l’oroscopo e l’almanacco, strumenti tradizionalmente usati per scoprire previsioni e curiosità legate alle influenze astrologiche di questa data.
Il 11 maggio è il 131º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è sensibile e intuitivo, con una forte capacità di comprendere gli altri e creare legami profondi.Santo del giorno: Sant’Ignazio da Laconi, religioso.Proverbio del giorno: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano.Fatti.🔗 Leggi su Veronasera.it
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