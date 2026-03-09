11 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 11 marzo rappresenta il 70º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. In questa data, ci sono persone nate che si distinguono per il loro carattere riflessivo e profondo, dotate di una buona capacità di analisi. Questi individui mostrano una naturale inclinazione a cercare equilibrio nelle loro azioni e nelle relazioni quotidiane. La giornata si apre con un oroscopo che fornisce indicazioni segno per segno e previsioni dell’almanacco.

Il 11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è riflessivo e profondo, con una forte capacità di analisi e una naturale inclinazione alla ricerca di equilibrio. È una persona che tende a valutare con attenzione prima di agire. Fatti salienti: Nel 1851, al Teatro La Fenice di Venezia, debutta l'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi. Il melodramma, inizialmente oggetto di censura, diventerà uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico mondiale. ARIETEAmore – Desiderio di conferme immediate, ma serve più pazienza nel dialogo.Lavoro – Iniziative favorite, muoviti con decisione.Salute – Energia buona, evita tensioni inutili.