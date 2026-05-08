Da oggi entrano in vigore gli orari estivi della Ztl, con l’attivazione anche del sistema di rilevamento automatico delle targhe. Questa novità consente di monitorare e controllare gli accessi nelle aree a traffico limitato attraverso telecamere installate in punti strategici. Le nuove disposizioni riguardano i periodi di maggior afflusso e sono state adottate per agevolare la gestione del traffico durante la stagione estiva.

Con la Ztl estiva in vigore anche il nuovo sistema di rilevazione automatica delle targhe. "A partire da lunedì 11 maggio – spiega il Comune - i varchi elettronici rileveranno in maniera automatica il rispetto delle nuove fasce orarie, differenziate in base alle diverse categorie di utenti, per l’accesso alla zona a traffico limitato. Come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio comunale nell’ottobre scorso, le limitazioni già in vigore riguardano in questo caso solo alcune specifiche categorie". Si va dal trasporto merci, con accesso consentito nei giorni feriali dalle 7 alle 11 ai servizi vari (feriali dalle 6 alle 20), dagli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ztl, al via gli orari estivi. Scatta anche la rilevazione automatica delle targhe

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