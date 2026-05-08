Nuove testimonianze rivelano che l’indagine federale su Vince McMahon riguardava accuse più gravi di quanto l’ex chairman della WWE avesse dichiarato pubblicamente. Secondo quanto emerso, ci sarebbero riferimenti a traffico sessuale tra i dettagli raccolti durante le indagini. La conferma di Nick Khan, attuale dirigente, indica che le accuse sono più serie di quanto si pensasse inizialmente. La vicenda è ora al centro dell’attenzione pubblica e legale.

Secondo nuove testimonianze emerse, l’indagine federale su Vince McMahon era molto più grave di quanto l’ex chairman della WWE avesse lasciato intendere pubblicamente. In precedenza, McMahon aveva sostenuto che l’inchiesta del governo riguardasse semplicemente “piccoli errori contabili” legati a pagamenti personali. Nel gennaio 2025, infatti, aveva raggiunto un accordo con la SEC (Securities and Exchange Commission) dopo aver omesso di dichiarare alcuni accordi economici stipulati mentre ricopriva il ruolo di CEO e Chairman della WWE. L’accordo prevedeva una sanzione civile da 400.000 dollari e il rimborso di 1,3 milioni di dollari alla WWE....🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovi dettagli sull’indagine a Vince McMahon, Nick Khan conferma riferimenti al traffico sessuale

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