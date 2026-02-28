Ruba uno smartphone e cerca di rivenderlo ai poliziotti in borghese a Perugia denunciato un 65enne

Un uomo di 65 anni è stato denunciato dalla Polizia di Perugia dopo aver tentato di rivendere uno smartphone rubato in un ufficio postale. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'episodio si è verificato in città, dove gli agenti in borghese hanno identificato il sospetto e proceduto con le verifiche.

Un denunciato e uno smartphone recuperato, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Perugia, dove un uomo di 65 anni è stato individuato e deferito per furto dopo aver sottratto un telefono cellulare all’interno di un ufficio postale. L’intervento è stato reso possibile grazie alle indagini condotte dagli operatori del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria, che hanno agito sulla base della denuncia presentata dalla vittima e delle immagini di videosorveglianza. Le indagini e la ricostruzione dei fatti L'individuazione del sospettato Il recupero della refurtiva e la denuncia Il ruolo della... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ruba uno smartphone e cerca di rivenderlo ai poliziotti in borghese a Perugia, denunciato un 65enne Ruba due smartphone da un'auto in sosta, 58enne denunciato dai carabinieriRuba due smartphone da un'auto parcheggiata in strada e finisce con una denuncia per ricettazione. Leggi anche: Roma, violenza sessuale a villa Borghese: si cerca uno straniero Approfondimenti e contenuti su Ruba. Temi più discussi: Furto in strada a Torino San Salvario: sfila il portafogli a un uomo che spinge la carrozzina della figlia disabile, ma viene bloccato da un passante; Rubano al Tennacola: il controllo di vicinato mette i ladri alla fuga; Ruba vestiti in un negozio, poi tenta la fuga a spintoni: arrestato - BresciaToday; Lo studente borderline. Ruba un’identità sui social e sparge messaggi molesti. Ruba uno smartphone in centro e si aggira con fare sospetto a Bologna, fermato un 24enneUn cittadino rumeno di 24 anni è stato denunciato per furto e ricettazione dopo un controllo della Polizia nel centro di Bologna. virgilio.it Ruba uno smartphone a un minore al centro commerciale: nei guaiI carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, ... ilrestodelcarlino.it Monte Urano, ruba un portafogli su un davanzale e preleva al bancomat, ma i video lo incastrano - facebook.com facebook Il fascista che ruba la foto. Sotto ogni cielo, a ogni latitudine, la delinquenza è il tratto che li contraddistingue. x.com