Durante la Paris Fashion Week 2026, Vittoria Ceretti ha indossato un completo rosso acceso che ha attirato subito l’attenzione. La modella ha scelto un look total red, caratterizzato da linee pulite e un movimento che ha reso il suo outfit particolarmente evidente tra gli altri. In poche ore, il suo stile ha catturato gli sguardi di molti presenti alla manifestazione.

Alla Paris Fashion Week 2026 basta un attimo perché uno sguardo si fermi su un dettaglio preciso. Una linea, un colore, un movimento. In mezzo a una stagione dominata da silhouette rigorose e minimalismi calibrati, la passerella di Chloé sceglie invece la strada opposta: volume, leggerezza e un romanticismo che sembra arrivare da un’altra epoca. Ed è proprio dentro questa atmosfera che appare Vittoria Ceretti, avvolta in un total red scenografico che cattura immediatamente l’attenzione. Vittoria Ceretti protagonista alla Paris Fashion Week 2026. La presenza di Vittoria Ceretti alla Paris Fashion Week 2026 è ormai una certezza. La modella italiana è diventata negli anni uno dei volti più richiesti delle passerelle internazionali, capace di attraversare universi estetici molto diversi tra loro senza mai perdere la propria identità. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Vittoria Ceretti in total red: il look che non passa inosservato

