Tir rapinato nel Barese e ritrovato nel Brindisino | recuperata parte della refurtiva

Un tir, rapinato l’1 aprile 2026 nel Barese, è stato ritrovato nel Brindisino. Durante le operazioni, è stata recuperata una parte della refurtiva. Le forze dell’ordine hanno individuato il veicolo e hanno sequestrato alcuni oggetti riconducibili alla rapina. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e recuperare il resto della refurtiva. Non ci sono ancora dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità dell’episodio.

È stata recuperata parte della refurtiva della rapina perpetrata l'1 aprile 2026 ai danni di un autotrasportatore. Il tir venne ritrovato qualche ora dopo dagli agenti della polizia di Brindisi in contrada Mogale, a Ostuni, nei pressi di un distributore di carburante sulla strada statale 379. La.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Tir rapinato nel Barese e ritrovato nel Brindisino: il mistero del segnale GpsNuovi dettagli sull’assalto al mezzo pesante avvenuto ieri: dal ritrovamento della finta auto civetta, al segnale intermittente, fino alla possibile... Banditi rapinano autotrasportatore nel Barese, il camion viene ritrovato nel BrindisinoLa ricostruzione: malviventi a volto coperto hanno puntato la pistola e tramortito il malcapitato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Prima una rapina, poi la fuga che finisce con uno schianto contro un tir; Bari, ruba due pacchetti di sigarette a uno studente: 24enne arrestato per rapina; Napoli, prima la rapina, poi la fuga pericolosa conclusa contro un tir: arrestati un 35enne e un 27enne; Rapina in via Gianturco, fuga e inseguimento: schianto con un tir a via Marina, arrestati due uomini. Andria, ricettazione di prosciutti e formaggi dopo assalto a un tir: quattro arresti nel BareseGli indagati, uomini tra i 40 e i 50 anni con precedenti, sono stati inizialmente fermati anche per rapina a mano armata. In sede di convalida, il giudice ha però derubricato il reato, confermando la ... trmtv.it Piazzano prosciutti e formaggi sul mercato nero dopo l'assalto al tir: arrestati due andriesi e due baresiRitrovata e restituita anche merce dal valore complessivo di 80mila euro rapinata al casello di Bari Nord, formata in gran parte da generi alimentari prodotti in Emilia Romagna ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari: incidente stradale causato da due Tir, un ferito. Enormi disagi al traffico veicolare - facebook.com facebook