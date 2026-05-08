VIDEO | Carignano | transennata l' area attorno a due pini sequestrati

Questa mattina, i tecnici di Aster hanno transennato l’area intorno a due pini marittimi di corso Andrea Podestà a Carignano. I pini sono stati sequestrati e classificati in Classe C, con un monitoraggio continuo in seguito alle verifiche tecniche svolte nei giorni precedenti. La zona è stata messa sotto sorveglianza per garantire la sicurezza pubblica.

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Questa mattina i tecnici di Aster hanno transennato l’area attorno ai due pini marittimi di corso Andrea Podestà, a Carignano, classificati in Classe C e quindi sottoposti a monitoraggio costante dopo le verifiche tecniche effettuate nei giorni scorsi. Sul tratto interessato è stato inoltre.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Carignano, dopo gli esposti contro il taglio la procura sequestra 38 piniNastri bianchi e rossi, e cartelli: dopo gli esposti di cittadini e comitati, la procura di Genova ha sequestrato 38 pini marittimi in corso Podestà,... Piovono calcinacci da Palazzo Natella, a Salerno: area transennataPioggia di calcinacci ieri sera, a Salerno centro: i Vigili del Fuoco sono intervenuti all’angolo tra via Porta di Mare e l'area adiacente a Palazzo...