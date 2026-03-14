Boga ha segnato ancora contro la Juventus, stabilendo un nuovo record personale. È la prima volta in carriera che l’attaccante mette a segno in tre partite consecutive. La sua presenza in attacco continua a essere determinante per la squadra, con il giocatore che ha dimostrato una costanza nella rete in questa stagione. La serie di marcature prosegue e si fa notare nel campionato.

Boga inarrestabile. L’attaccante della Juve ha segnato per la prima volta in carriera in tre partite di fila. Un traguardo importante per il giocatore. Il momento d’oro dell’attaccante ivoriano continua a stupire il campionato, segnando un nuovo capitolo nella sua crescita professionale. Grazie all’ultima rete siglata contro l’Udinese, Boga per la prima volta in carriera segna in tre partite di fila (prima dei friulani aveva trovato la via del gol contro Roma e Pisa), un traguardo che certifica il suo stato di grazia e una continuità realizzativa mai vista prima. L’esterno offensivo ha trovato una dimensione realizzativa spaventosa, diventando il terminale perfetto per le manovre della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga ancora a segno con la Juve, l’attaccante bianconero stabilisce un nuovo record: è la prima volta in carriera. Di cosa si tratta

Articoli correlati

Calciomercato Juve, il trasferimento di Gatti al Milan apre le porte ad un nuovo attaccante in bianconero: cosa sta succedendo e di chi si trattaCalciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Leggi anche: Mercato Juve, la big si fionda sul bianconero: incontro con l’agente. Ecco di chi si tratta e cosa trapela sull’affare

Non solo CHIESA: la JUVE su DUE Colpi e un Big a ZERO

Approfondimenti e contenuti su Boga ancora a segno con la Juve...

Temi più discussi: Juventus, che impatto per Boga al Fantacalcio: i suoi numeri; Valanga Bianconera e fischi a Cuadrado: la Juve domina il Pisa 4-0 nel segno di Yildiz; Quanto costerebbe alla Juventus il riscatto di Boga; Osimhen da urlo, quello che sta facendo al Galatasaray è da record: i dati lo incoronano.

Juventus, che impatto per Boga al Fantacalcio: i suoi numeriIf you wish to opt-out of the sale, sharing to third parties, or processing of your personal or sensitive information for targeted advertising by us, please use the below opt-out section to confirm yo ... fantacalcio.it

Juventus, Boga segna ancora e il riscatto si avvicina: al Nizza andranno 4,8 milioni di euroJeremie Boga è arrivato come un'incognita alla Juventus, anche perché è stato fermo per un po' di tempo al Nizza a causa. tuttomercatoweb.com

Ancora una volta Jeremie #Boga: ci pensa lui a sbloccare il match tra #Udinese e #Juventus in collaborazione con Kenan #Yildiz. Terzo gol consecutivo, record personale per lui. #Juventusnews24 - facebook.com facebook

#UdineseJuventus 0-1 38' | Juventus in vantaggio con Boga #ForzaUdinese #AlèUdin x.com