Verona-Como domenica 10 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La domenica di Serie A si apre al Bentegodi
Domenica 10 maggio 2026 alle 12:30 si gioca a Verona la partita di Serie A tra Verona e Como. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. Per il Como, la vittoria è fondamentale per mantenere le possibilità di arrivare al quarto posto, dato il momento delicato della stagione. L’incontro si svolge allo stadio “Bentegodi” e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.
Il Como non può più permettersi di compiere passi a vuoto se vuole continuare a dire la sua nella lotta al quarto posto. I lariani fanno visita al Verona nel lunch match domenicale della 36esima giornata e hanno l’obbligo di guadagnare i 3 punti, che però non sono scontati dato che l’Hellas ha fermato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Notizie correlate
Verona-Como (domenica 10 maggio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici. La domenica di Serie A si apre al “Bentegodi”Il Como non può più permettersi di compiere passi a vuoto se vuole continuare a dire la sua nella lotta al quarto posto.
Verona-Como (domenica 10 maggio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiIl Como non può più permettersi di compiere passi a vuoto se vuole continuare a dire la sua nella lotta al quarto posto.