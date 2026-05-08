Verona-Como domenica 10 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici La domenica di Serie A si apre al Bentegodi

Domenica 10 maggio 2026 alle 12:30 si gioca a Verona la partita di Serie A tra Verona e Como. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e sono disponibili quote e pronostici per questa sfida. Per il Como, la vittoria è fondamentale per mantenere le possibilità di arrivare al quarto posto, dato il momento delicato della stagione. L’incontro si svolge allo stadio “Bentegodi” e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

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