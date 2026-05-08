Verona-Como domenica 10 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici La domenica di Serie A si apre al Bentegodi

Domenica 10 maggio 2026 alle 12:30 si gioca a Verona la partita tra il Verona e il Como, con le formazioni ancora da definire. Le quote e i pronostici sono state pubblicate, mentre la sfida apre la giornata di Serie A al “Bentegodi”. Per il Como, questa partita rappresenta un’occasione importante per mantenere viva la speranza di raggiungere il quarto posto, dopo alcune recenti difficoltà in campionato.

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