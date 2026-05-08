Verona-Como domenica 10 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici La domenica di Serie A si apre al Bentegodi
Domenica 10 maggio 2026 alle 12:30 si gioca a Verona la partita tra il Verona e il Como, con le formazioni ancora da definire. Le quote e i pronostici sono state pubblicate, mentre la sfida apre la giornata di Serie A al “Bentegodi”. Per il Como, questa partita rappresenta un’occasione importante per mantenere viva la speranza di raggiungere il quarto posto, dopo alcune recenti difficoltà in campionato.
Il Como non può più permettersi di compiere passi a vuoto se vuole continuare a dire la sua nella lotta al quarto posto. I lariani fanno visita al Verona nel lunch match domenicale della 36esima giornata e hanno l’obbligo di guadagnare i 3 punti, che però non sono scontati dato che l’Hellas ha fermato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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