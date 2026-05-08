Verona-Como domenica 10 maggio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici La domenica di Serie A si apre al Bentegodi

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle 12:30 si gioca a Verona la partita tra il Verona e il Como, con le formazioni ancora da definire. Le quote e i pronostici sono state pubblicate, mentre la sfida apre la giornata di Serie A al “Bentegodi”. Per il Como, questa partita rappresenta un’occasione importante per mantenere viva la speranza di raggiungere il quarto posto, dopo alcune recenti difficoltà in campionato.

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Il Como non può più permettersi di compiere passi a vuoto se vuole continuare a dire la sua nella lotta al quarto posto. I lariani fanno visita al Verona nel lunch match domenicale della 36esima giornata e hanno l’obbligo di guadagnare i 3 punti, che però non sono scontati dato che l’Hellas ha fermato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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