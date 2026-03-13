Verona-Genoa domenica 15 marzo 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 15 marzo alle 12:30 si gioca la partita tra Verona e Genoa al Bentegodi, valida per la 29ª giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La sfida si svolge in un orario tradizionale di pranzo e sarà visibile in diretta televisiva.

Il lunch match domenicale della 29a giornata di serie A va in scena al Bentegodi e vede di fronte Verona e Genoa. Questo scontro diretto casalingo rappresenta l’ultima opportunità per l’Hellas di rientrare nella lotta salvezza. Il successo in rimonta Dall’Ara contro il Bologna ha dato nuova linfa agli scaligeri, che hanno però necessità assoluta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Verona-Genoa (domenica 15 marzo 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Genoa-Torino (domenica 22 febbraio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronosticiGenoa e Torino si affrontano nel lunch match domenicale per la 26esima giornata di Serie A e si tratta di una sfida abbastanza delicata per via della... Una raccolta di contenuti su Verona Genoa domenica 15 marzo 2026 ore... Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaGenoa: info biglietti; Verona-Genoa: probabili formazioni e statistiche; Hellas Verona-Genoa, statistiche e storia del confronto; CIFRE E CURIOSITÀ | Verona, solo sette punti in casa. Genoa letale su calcio di punizione. Pronostico Hellas Verona vs Genoa – 15 Marzo 2026Il Serie A propone una sfida dal sapore intenso: Hellas Verona - Genoa, in programma il 15 Marzo 2026 alle 12:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Un ... news-sports.it Probabili formazioni Verona-Genoa: Bowie con Orban, c’è Norton-CuffyProbabili formazioni Verona Genoa - La domenica della 29^ giornata di Serie A si aprirà con il classico lunch match ... fantamaster.it Serie A, Torino-Parma 1-1 dopo i primi 45’ Sfida cruciale per la lotta salvezza tra granata ed emiliani. Partite di cartello: domani Inter-Atalanta, Udinese-Juventus, domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http - facebook.com facebook Trasferta da tutto esaurito a Verona, ma De Rossi prepara il Genoa: “Hellas sempre vivo: serviranno intensità e attenzione come contro la Roma” x.com