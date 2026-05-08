Verissimo 9 e 10 maggio 2025 | ospiti anticipazioni e il caso Terrazza Sentimento

Il programma televisivo Verissimo torna su Canale 5 il 9 e 10 maggio 2025, con Silvia Toffanin alla conduzione. Le puntate saranno trasmesse alle ore 16.30 e prevedono vari ospiti. Tra le anticipazioni si parla anche di un caso legato alla trasmissione Terrazza Sentimento, che sarà oggetto di discussione durante il fine settimana.

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Questo sabato 9 e domenica 10 maggio torna su Canale 5, alle ore 16.30, un nuovo fine settimana di Verissimo con Silvia Toffanin alla conduzione. Due puntate ricche di emozioni, con ospiti che spaziano dalla musica ai fatti di cronaca, passando per storie di famiglia e grandi ritorni. Sabato si apre con un’attesa intervista a Paola Turci, che torna sulla scena musicale dopo alcuni anni di pausa con il nuovo singolo “Vita mia”. Spazio poi a Nathaly Caldonazzo, che condividerà le emozioni del matrimonio con Filippo, celebrato lo scorso 24 aprile. In studio arriveranno anche i tre ultimi eliminati del serale di Amici: Alex, Gard e Riccardo, pronti a raccontare il loro percorso e i sogni per il futuro.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Verissimo 9 e 10 maggio 2025: ospiti, anticipazioni e il caso Terrazza Sentimento Notizie correlate Leggi anche: Verissimo, anticipazioni puntata 10 maggio: gli ospiti della Toffanin Verissimo 9 e 10 maggio, ospiti e anticipazioni del weekend con Silvia ToffaninIl weekend di Verissimo torna su Canale 5 con due puntate ricche di emozioni, musica e racconti personali. Tutti gli aggiornamenti Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 maggio 2026Sabato 9 e domenica 10 maggio torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Entrambe le puntate andranno in onda alle 16.30. 361magazine.com Verissimo, gli ospiti di Silvia Toffanin sabato 9 e domenica 10 maggio da Clementino a Romina CarrisiSabato 9 e domenica 10 maggio su Canale 5, nuovo weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. ilmattino.it