Venezia-Palermo 2-0 le pagelle | Palumbo illumina Le Douaron fermato dal palo

Il match tra Venezia e Palermo si è concluso con una vittoria per 2-0 dei padroni di casa, nel penultimo turno di campionato. Il Venezia ha segnato entrambi i gol, grazie anche a una buona prestazione complessiva. Tra i giocatori più in evidenza, ci sono stati un attaccante che ha trovato il gol e un centrocampista che ha illuminato il gioco. Il Palermo ha provato a reagire, ma non è riuscito a segnare.

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