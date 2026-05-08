Venezia-Palermo 2-0 le pagelle | Palumbo illumina Le Douaron fermato dal palo
Il match tra Venezia e Palermo si è concluso con una vittoria per 2-0 dei padroni di casa, nel penultimo turno di campionato. Il Venezia ha segnato entrambi i gol, grazie anche a una buona prestazione complessiva. Tra i giocatori più in evidenza, ci sono stati un attaccante che ha trovato il gol e un centrocampista che ha illuminato il gioco. Il Palermo ha provato a reagire, ma non è riuscito a segnare.
La regular season dei rosanero si chiude con una sconfitta: al Penzo, il Venezia vince 2-0 con merito. Nonostante un ottimo primo tempo, la squadra di Inzaghi si spegne nella ripresa: la capolista cambia ritmo e sblocca dopo un minuto grazie a Doumbia. Quattro i pali colpiti dalla formazione di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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