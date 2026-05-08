Vannacci la X Mas e la frase shock sui partigiani | Anche tra loro c' è qualche assassino
Durante una riunione del consiglio regionale, il capogruppo della Lega ha interrotto l’intervento di un collega del Patto civico mentre si discuteva della manifestazione del 25 aprile a Milano. In quel momento, si è fatta strada una frase che ha attirato l’attenzione, riferendosi ai partigiani con parole forti. La discussione si è accesa, e la frase ha suscitato reazioni tra i presenti, portando a un acceso confronto tra le forze politiche presenti in aula.
“Anche tra i partigiani qualche assassino c'è”. Polemica in consiglio regionale, martedì scorso, per un'interruzione del capogruppo della Lega al Pirellone, Alessandro Corbetta, metnre interveniva Luca Paladini del Patto civico sulla mozione del centrodestra sui fatti del 25 aprile a Milano.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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