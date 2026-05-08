Vannacci la X Mas e la frase shock sui partigiani | Anche tra loro c' è qualche assassino

Durante una riunione del consiglio regionale, il capogruppo della Lega ha interrotto l’intervento di un collega del Patto civico mentre si discuteva della manifestazione del 25 aprile a Milano. In quel momento, si è fatta strada una frase che ha attirato l’attenzione, riferendosi ai partigiani con parole forti. La discussione si è accesa, e la frase ha suscitato reazioni tra i presenti, portando a un acceso confronto tra le forze politiche presenti in aula.

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