Va al ristorante con moglie e figlia poi esplode la follia

Un uomo si trovava a pranzare con la moglie e la figlia in un ristorante. Dopo aver ordinato e mangiato, la situazione è improvvisamente peggiorata e sono iniziati comportamenti violenti. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate dai presenti. La famiglia coinvolta non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava nel locale.

Sembrava una di quelle giornate normali, con la promessa semplice di un pranzo insieme e due chiacchiere come tante. Una famiglia, un ristorante, il parcheggio lì vicino. E invece, in pochi istanti, qualcosa si spezza: la calma diventa panico, gli sguardi si congelano, e chi assiste capisce che sta succedendo l’impensabile. Quando la quotidianità crolla così, non resta solo la cronaca di un fatto violento: resta lo shock di chi era lì, il silenzio improvviso che attraversa un quartiere intero, e quella domanda che arriva sempre dopo, devastante: com’è possibile che nessuno se ne sia accorto prima? È successo ieri, 7 maggio, a Linz, in Austria, nel quartiere di Urfahr.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

From Lover to Stranger in One Night

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