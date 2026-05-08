USA via i dazi del 10% di Trump | la Corte dà ragione alle imprese

Una corte statunitense ha deciso di annullare i dazi del 10% introdotti durante l’amministrazione precedente, favorendo così le imprese che si opponevano alle tariffe. La sentenza si inserisce in un contesto di tensioni commerciali tra Washington e altri attori internazionali, con il Parlamento europeo che ha deciso di rallentare i negoziati sugli accordi commerciali con gli Stati Uniti. Restano da vedere quali saranno le conseguenze di questa decisione sulle future politiche protezionistiche.

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? Domande chiave Come influirà la sentenza sulle future strategie protezionistiche di Trump?. Perché il Parlamento europeo sta rallentando gli accordi commerciali con Washington?. Quali settori europei subiranno l'aumento dei dazi sulle auto il 4 luglio?. Chi trarrà vantaggio dalla vittoria delle piccole imprese contro i dazi?.? In Breve Trump minaccia dazi al 25% sulle auto UE entro il 4 luglio.. Accordo di Scozia di luglio non rispettato per lentezza Parlamento europeo.. Trump e Ursula von der Leyen concordano sulla non proliferazione nucleare iraniana.. Trade Act del 1974 limita dazi per correggere deficit entro 150 giorni.. La Corte commerciale degli Stati Uniti ha respinto giovedì le tariffe globali del 10% imposte da Trump, stabilendo che tali dazi non trovano giustificazione nella normativa commerciale degli anni Settanta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - USA, via i dazi del 10% di Trump: la Corte dà ragione alle imprese Corte Suprema USA boccia i dazi, il discorso di Trump: Giudici folli Notizie correlate Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non poteva imporli». Ma il tycoon insiste: «Ora imporrò a tutti una tariffa del 10%»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non poteva imporli». Ma il tycoon insiste: «Subito una nuova tariffa del 10% per tutti»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dazi Usa, Trump alza tariffe per auto europee al 25%. Ue: Inaccettabile, ci tuteleremo; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Il mirino su Cuba, via le truppe Usa dalla Germania: i nuovi fronti di Trump; Tornano i dazi: 25% sulle auto europee. Trump è inaffidabile. Trump chiama von der Leyen, ultimatum all’Ue: Tempo fino al 4 luglio, poi i dazi schizzerannoTrump telefona a von der Leyen e lancia l'ultimatum: l'Ue ha tempo fino al 4 luglio per rispettare l'accordo commerciale con gli Usa ... ilfattoquotidiano.it Trump fissa il 4 luglio come termine ultimo per l’Ue per rispettare l’accordo commerciale o aumenterà i daziLo afferma il presidente sul suo social Truth dopo la conversazione telefonica con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. ilsole24ore.com Melania Trump interrotta dalle risate mentre parla dell'"empatia" del marito: il video Link nel primo commento - facebook.com facebook Telefonata con ultimatum. Trump a von der Leyen: "Sì ai dazi entro il 4 luglio o li alzo" x.com